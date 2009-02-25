Онищук объяснил Кравчуку проблему отставки на трех пальцах

Министр юстиции Украины Никола ОНИЩУК не комментирует заявление первого президента Украины Леонида КРАВЧУКА о необходимости добровольной отставки Виктора ЮЩЕНКО с должности Президента, считая, что подобные высказывания являются предметом политической этики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.ОНИЩУК высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Высказывания политиков о том, как стоит поступать тому или другому политику – это, на мой взгляд, уже вопрос политической и профессиональной этики. Я не хотел бы давать советов никому из политиков по этому поводу», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр подчеркнул, что проведение досрочных президентских выборов возможно только при наличии условий, определенных Конституцией Украины: невозможность выполнения Президентом своих обязанностей по состоянию здоровья, его собственное заявление, а также процедура импичмента в случае отстранения Президента с должности. «На сегодня ни одного из этих оснований в конституционно-правовом смысле не существует. Проведение досрочных президентских выборов за пределами оснований, предусмотренных Конституцией, является невозможным», - подчеркнул он.