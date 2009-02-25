Ющенко хочет оплатить экспертизу пленок Мельниченко из «своих» денег

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, целью проекта является обеспечение финансирования мероприятий по установлению подлинности записей разговоров, которые были сделаны бывшим майором Государственной службы охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО в кабинете Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Проектом закона предлагается увеличить объем бюджетных назначений Генеральной прокуратуре на 150 тыс. грн. за счет уменьшения на соответствующую сумму бюджетных назначений Государственному управлению делами по бюджетной программе «визиты Президента Украины за границу».

Представлять этот проект закона во время его рассмотрения на пленарном заседании парламента будет первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента в Кабинете Министров Украины Александр ШЛАПАК.