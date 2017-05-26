Российская агрессия против Украины является вызовом для всех черноморских стран – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что аннексия Россией Крыма и ее агрессия на Донбассе являются вызовом для всего Черноморского региона и вызовом глобальной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время торжественной церемонии открытия Стамбульского парка в Одессе.

«Три года назад агрессор Россия подорвала все устои как мирового, так и регионального порядка, развязав незаконную циничную аннексию Крыма и агрессию против мирной Украины на востоке нашего государства. Такая политика Кремля является вызовом, вызовом не только суверенитету, территориальной целостности и независимости нашего государства, это вызов глобальной безопасности, вызов Турции, вызов для всех черноморских стран», - подчеркнул президент.

Читайте такжеОтвет на запрет турецких помидоров: Анкара ограничила импорт подсолнечного масла из России

«Я очень благодарен Турции и ее руководству за твердую и незыблемую позицию поддержки нашего суверенитета и территориальной целостности. Неоднократно об этой позиции заявлял мой друг и большой друг Украины, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в том числе последний раз во время 25-го саммита ОЧЭС (Организация Черноморского экономического сотрудничества), который на днях состоялся в Стамбуле», - сказал Порошенко.