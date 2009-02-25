В ЕЦ догадались, в чьем штабе писалось заявление Кравчука

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ убежден, что заявление первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА относительно отставки действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО было подготовлено в штабе БЮТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого центра”, такое мнение он высказал, комментируя соответствующее обращение Л.КРАВЧУКА.

По словам И.КРИЛЯ, это заявление свидетельствует о том, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО чувствует свою несостоятельность бороться с экономическим кризисом. “А это значит, что до январских президентских выборов нынешний ее рейтинг не доживет», - убежден лидер “ЕЦ”.

По мнению И.КРИЛЯ, предложение Л.КРАВЧУКА относительно досрочных президентских выборов не имеет ни доли конструктива, и только обострит политическую борьбу. «Ни одна отставка кого-либо из представителей власти ничего не решит. Нужно менять не людей, а правила игры. Об этом уже говорит вся страна, но пока еще политики, по старой привычке, продолжают «работать на телевизор» и говорить на языке дешевых сенсаций», - отметил И.КРИЛЬ.

Он убежден, что ситуацию можно изменить, лишь начав “совместную работу над обновлением страны».

И.КРИЛЬ напомнил, что “Единый центр” направил представленным в парламенте политическим силам проект «Плана обновления страны». По его словам, план предусматривает простые и понятные шаги для выведения страны из экономического и политического кризиса. В частности, речь идет об изменении системы выборов на всех уровнях власти на основе открытых избирательных списков, изменении законодательства, что обеспечит принятие Конституции Украины на референдуме, перенесении на один год выборов городских, сельских и поселковых председателей и проведении их вместе с выборами депутатов местных советов, разработке вариантов Конституции Украины, которые будут вынесены на референдум. Также предлагается одновременное проведение парламентских и президентских выборов, а также референдума относительно Основного закона в октябре - ноябре 2009 года. Проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей - в марте 2011 года.

“Единый центр” предлагает в этом плане отправить в отставку правительство и сформировать новый состав Кабинета министров, который будет работать до принятия присяги новоизбранным составом парламента (до начала избирательной кампании).

«Сейчас мы не имеем права не терять ни минуты. Мы предлагаем всем политикам на основе наших предложений разработать общий, согласованный план действий для выведения страны из кризиса. Я убежден, что работа над этим документом покажет, кто действительно заинтересован в изменениях, а кто – лишь в сохранении существующего беспорядка», - подчеркивает И.КРИЛЬ.