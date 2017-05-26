Семь налоговиков времен Януковича на сегодняшний день арестованы – Аваков
По словам Авакова, рассмотрены все меры в судах в отношении бывших работников Государственной налоговой службы времен Януковича.
На сегодняшний день арестованы семь налоговиков времен президентства Виктора Януковича.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Акваков во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
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По его словам, рассмотрены все меры пресечения в судах в отношении бывших работников Государственной налоговой службы времен Януковича. «И мы имеем около 350 млн залога, и семь человек на сегодняшний день арестованы, а несколько человек, на которых решение суда идет личное обязательство и незначительные залоги, так мы принимаем решение вместе с прокуратурой подавать апелляцию», - отметил Аваков.
Он напомнил, что речь идет о «96 млрд грн, которые с 2011 по 2013 год были изъяты из государственного бюджета, и эта сумма вдвое больше бюджета Министерства обороны, вдвое больше бюджета МВД, точно больше, чем бюджет Министерства здравоохранения и Министерства образования».
Аваков отметил, что не может давать оценку судебной системе, но считает, что «не можем так пренебрежительно относиться к тому, что суд принимает такие решения, и реформа судов нужна».