Семь налоговиков времен Януковича на сегодняшний день арестованы – Аваков

На сегодняшний день арестованы семь налоговиков времен президентства Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Акваков во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Читайте такжеЛуценко об операции против экс-налоговиков: "Это не конец, вертолеты будут летать"

По его словам, рассмотрены все меры пресечения в судах в отношении бывших работников Государственной налоговой службы времен Януковича. «И мы имеем около 350 млн залога, и семь человек на сегодняшний день арестованы, а несколько человек, на которых решение суда идет личное обязательство и незначительные залоги, так мы принимаем решение вместе с прокуратурой подавать апелляцию», - отметил Аваков.

Он напомнил, что речь идет о «96 млрд грн, которые с 2011 по 2013 год были изъяты из государственного бюджета, и эта сумма вдвое больше бюджета Министерства обороны, вдвое больше бюджета МВД, точно больше, чем бюджет Министерства здравоохранения и Министерства образования».

Аваков отметил, что не может давать оценку судебной системе, но считает, что «не можем так пренебрежительно относиться к тому, что суд принимает такие решения, и реформа судов нужна».