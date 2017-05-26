Аваков рассказал, во сколько обошлась бюджету спецоперация по задержанию экс-налоговиков

Наиболее масштабная спецоперация полиции и прокуратуры по задержанию экс-налоговиков времен Януковича стоила государственному бюджету в 330 тысяч гривен.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в программе "Левый берег с Соней Кошкиной", пишет LB.ua.

При этом министр назвал спецоперацию определенным зеркалом Украины, в которой не все институты окончательно реформировались и изменились.

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"Мы готовили ее где-то около года. Это колоссальная работа прокуратуры. Также были привлечены силы Нацполиции. Из 26 человек одного не задержали, потому что он инвалид. Также мы следим пока за судами, которые избирают меры пресечния. И вот здесь мы сталкиваемся с дискурсом", - сказал Аваков.

По его словам, решения суда по мерам пресечения для задержанных налоговиков дестабилизируют правоохранительную систему.

"Эту ситуацию можно рассмотреть как зеркало общей ситуации в Украине. Вот вчера мы проводили более 500 обысков. Делали все оперативно, чтобы никто не убежал. Однако были и такие: предлагали деньги, убегали, договаривались. В операции участвовало более 200 человек. Очевидно, что кто-то проговаривался. Одного задержали в аэропорту Борисполь. Но и не всех удалось задержать из тех, кого планировали", - рассказал министр.

Аваков отказался комментировать, сколько конкретно людей не удалось задержать по тем или иным причинам.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

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В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

Производство открыто по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).