Луценко об операции против экс-налоговиков: "Это не конец, вертолеты будут летать"

Масштабная операция против бывших налоговиков времен Виктора Януковича готовилась почти год, минимум восемь месяцев длилась подготовка к их задержанию.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1, пишет ТСН.

"Мы тщательно собрали доказательства, у нас на руках есть заключения экспертизы, у нас на руках есть масса документов, и финальным решением было задерживать несколько десятков высокопоставленных чиновников Налоговой системы времен Януковича одновременно. Нам удалось не допустить утечки информации. Нам удалось все сделать скоординировано, вертолеты нам были необходимы, чтобы успеть пойти в суд за санкциями на арест", - рассказал Луценко.

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Генпрокурор добавил, что "стоимость этих вертолетов меньше, чем 0,2% от арестованного имущества подозреваемых".

Луценко также сказал, что возмущен решениями суда, которые избрали мягкие меры пресечения задержанным экс-налоговикам.

"У судей есть все возможности, если не арестовать их, то по крайней мере определить достаточные залоги. Отпускать человека, у которого дома было обнаружено в сумке 3,8 млн долларов США, под залог 15 млн грн, мне кажется неадекватным", - сообщил глава ГПУ.

Юрий Луценко уверяет, что все 23 подозреваемых получат обвинительные акты, которые будут направлены в суд. Он добавил, что 32 лица, которые занимали высокие должности во времена Януковича, уже находятся в суде. 16 экс-чиновников уже осуждены. "Так же будет с этими", - сказал генпрокурор.

"Это не конец операции. Вертолеты будут летать. Возможно, даже чаще, чем того дня", - заверил Юрий Луценко.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

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В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

Производство открыто по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).