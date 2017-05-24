Обыски в бывшем Миндоходов: правоохранители выявили нарушений на 96 миллиардов гривень

Антикоррупционная операция, которую проводит Генеральная прокуратура Украины при участии Национальной полиции, уже выявила около 96 млрд грн убытков, причиненных государству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном с главным военным прокурором Анатолием Матиосом брифинге.

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"Эта спецоперация, которую проводит Генпрокуратура, является крупнейшей антикоррупционной спецоперацией, которая проходит сейчас в масштабах страны. Около 96 млрд грн убытков государству выявлено. Продолжаются задержания по всей стране", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, правоохранители проводят обыски в 15 областных управлениях бывшего Миндоходов, уже задержаны 23 человека.