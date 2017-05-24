Суд отпустил экс-главу налоговой Полтавской области под залог в 12 миллионов

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему главе налоговой в Полтавской области Владимиру Задорожному, сообщает 24 канал.

Суд постановил надеть на Задорожного электронный браслет с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривень.

Утром 24 мая его задержали в рамках масштабных обысков и задержаний бывших руководителей налоговых по всей Украине.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде 15 млн грн залога экс-начальнику ГУ Миндоходов в Луганской области Александру Антипову. Также суд обязал Антипова до внесения в течение 5 дней указанной суммы носить электронный браслет.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге в Киеве заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации. В частности, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска в 15 областях Украины, с одновременным задержанием ряда лиц.

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Задержанных начали сразу же доставлять в суд для избрания им меры пресечения. Спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностных лица налоговых органов в регионах.