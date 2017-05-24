Луценко рассказал о противостоянии высокооплачиваемых адвокатов и честных прокуроров

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о противостоянии высокооплачиваемых адвокатов и честных прокуроров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Генпрокурор отметил, что "в резонансных делах противостоят прокурорам очень хорошо оплачиваемых и большое количество адвокатов".

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"Например, по делам Януковича нам противостоит около 50 адвокатов с очень хорошим, как я понимаю, жалованием. А против них в судебном процессе по измене есть два прокурора - ровесника нашей независимости с зарплатой в 20 тысяч гривен", - сказал он.

Луценко подчеркнул, что "не только в зарплате дело: у этих прокуроров есть то, чего нет у Януковича: честь, совесть и принципы воевать за Украину".

"И я уверен, что мы сможем это сделать. Так же, как сделали прокуроры за такую же зарплату, не побоявшись мести мафии, вернув 40 млрд гривен в государственный бюджет", - добавил он.

Генпрокурор подчеркнул: "Мы не ездим в бронированных "кубиках", и нас при высадке из Верховной Рады не охраняет 10 охранников".

"Нас охраняет то, что мы верим, мы работаем на Украину. Эти деньги нужны были государству давно", - подчеркнул Луценко.