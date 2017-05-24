Луценко назвал сумму, которую за год правоохранители вернули в украинский бюджет

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что за год в украинский бюджет правоохранители вернули 52 млрд гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в парламенте.

"Если взять результаты деятельности за год и разделить их на дни (все, без исключения, с выходными), мы можем сказать, что новая прокуратура приносила ежедневно в государственный бюджет 142 миллиона гривен", - сказал Луценко.

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За год, отметил он, "благодаря деятельности ГПУ и наших коллег по правоохранительной деятельности возвращено в государственную казну 52 миллиарда гривен".

"При годовом бюджете Генеральной прокуратуры в пять", - подчеркнул Луценко.

По его словам, ежедневно в течение года в народную собственность возвращалось 200 украденных гектаров земли.