Томенко говорит, что ликвидировать элитные пенсии помешал Ющенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявил, что элитные пенсии можно было ликвидировать еще в 2005 году, но тогда из-за позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Конституционный Суд запретил ограничивать их размеры.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО

Политик напомнил, что еще четыре года назад премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и он, как вице-премьер-министр по гуманитарным и социальным вопросам, были инициаторами ликвидации льготных пенсий в Украине.

Согласно законопроекту, который был предложен правительством Ю.ТИМОШЕНКО в 2005 году, предусматривалось установить максимальную пенсию, которая не должна была превышать 10 минимальных пенсий.

Однако, в Конституционный Суд в 2005 году обратились более чем 50 народных депутатов, среди которых представители Партии регионов, Коммунистической партии Украины, Народного руха Украины и других политических сил с представлением, что «указанными положениями введено ограничение и уменьшение размера пенсий отдельным категориям граждан Украины, что приводит к сужению содержания и объема права на пенсионное обеспечение». Наиболее интересно, что ключевым аргументом для окончательного принятии решения Конституционным Судом была позиция Президента Украины, заметил Н.ТОМЕНКО.

По его информации, именно в решении КС сказано: «Президент Украины в письмах к Конституционному Суду Украины обращает внимание на то, что поставленные народными депутатами Украины вопросы необходимо рассматривать как в контексте конституционного запрещения сужения содержания и объема существующих прав при принятии новых законов или внесении изменений в действующие, так и с учетом особенностей правового статуса каждой из категорий лиц, указанных в соответствующих законах.

Президент Украины считает, что оспаривание положения законов нарушают установленные Конституцией Украины и соответствующими законами гарантии материального и социального обеспечения судей».

Таким образом, отметил Н.ТОМЕНКО, благодаря позиции Секретариата Президента и самого Президента в 2005 году, Конституционный Суд принял решение о запрещении ограничивать максимальные пенсии в Украине.

Ввиду последних заявлений, которые раздаются с Банковой, Н.ТОМЕНКО советует чиновникам Секретариата Президента изучать документы Президента Украины и решения Конституционного Суда.

«В то же время, это не значит, что на сегодняшний день нельзя реализовать инициативу нашей команды, которую Президент помешал нам реализовать в 2005 году», - убежден Н.ТОМЕНКО.

«Сегодня, если команда Президента наконец поняла, что элитных пенсий в Украине не должно быть, это можно очень быстро реализовать. Однако из-за того, что эту идею не поддержала команда Президента в 2005 году, мы потеряли четыре года», - сказал заместитель председателя Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК предложил для сокращения дефицита бюджета отменить льготы депутатам и ограничить пенсии некоторым категориям граждан

А.ШЛАПАК отметил, что отмена льгот народным депутатам позволила бы сэкономить около 400 млн. грн.

Относительно размера пенсий для некоторых категорий граждан первый заместитель главы СП заметил, что законодательством предусмотрено, что пенсия не может превышать 12 необлагаемых минимумов. Это касается, в частности Президента Украины, однако исключением являются народные депутаты Украины, судьи и некоторые другие категории граждан. По словам А.ШЛАПАКА, сегодня некоторые категории граждан получают пенсию в размере свыше 20-30 тыс. грн.

По его мнению, внесение изменений в пенсионное законодательство позволит сэкономить еще около 20 млн. грн.