Лидеры ЕС пообещали поставить под контроль финансовые рынки

Лидеры стран Европы договорились об усилении регулирования финансовых рынков. В число объектов, которые будут поставлены под больший контроль государственных органов, войдут и хедж-фонды, сообщает BBC News.

На встрече в Берлине, предваряющей саммит G-20, который состоится в апреле в Лондоне, руководители государств ЕС призвали принять санкции для наказания стран и "налоговых убежищ", отказывающихся сотрудничать в финансовой сфере. Их список будет назван ЕС в течение нескольких недель, пишет The Financial Times.

Как отмечает британское издание, такое решение - победа Франции и Германии, давно настаивающих на усилении регулирования финансовой сферы. Главный оппонент таких мер - Великобритания, где базируется значительная часть мировой индустрии хедж-фондов.

Кроме того, лидеры осудили существующую систему оплаты труда в финансовом секторе. В частности, президент Франции Николя Саркози заявил, что более "не намерен терпеть нынешнюю систему вознаграждений для банкиров и трейдеров".

Стороны разошлись во взглядах в вопросах поддержания национальной промышленности. В частности, представители Еврокомиссии высказали озабоченность попытками Франции и Испании оказать помощь своему автомобилестроению. Протекционизм в экономической политике осудил также премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

Ранее группа крупнейших развитых государств мира G-7 призвала к "срочной реформе" мировой финансовой системы, напоминает Лента.ру, поскольку глобальный кризис показал ее "фундаментальную слабость". С критикой существующего порядка в мировых финансах неоднократно выступали руководители европейских стран, в частности, Франции, Германии и России.