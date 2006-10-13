Янукович не прибыл на юбилей Крымского медуниверситета по ”неясным причинам”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не приехал на 75-летие Крымского государственного медицинского университета имени С.И.Георгиевского, как это планировалось вчера.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью крымским журналистам ректор вуза, профессор Анатолий БАБАНИН сообщил, что визит премьера действительно планировался, но не состоялся по непонятным причинам. Зато, по словам А.БАБАНИНА, медуниверситет с юбилеем поздравят экс-министр здравоохранение Украины, советник Президента Украины Николай ПОЛИЩУК.

Корреспонденту УНИАН в пресс-служба Совета министров АРК сообщили, что В.ЯНУКОВИЧ сегодня прибыл в Крым с рабочим визитом и посетил оползневой участок дороги Ялта-Гончарная. В пресс-службе Совмина также сообщили, что, вероятнее всего, глава Кабмина пробудет в Ялте до завтрашнего дня и, возможно, примет участие в праздничных мероприятиях по поводу праздника Покрова Богородицы.