Яценюк говорит, что ему открылись глаза на многие вещи

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК инициирует создание Ассоциации детских домов семейного типа. Об этом он сказал в интервью журналистам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК планирует в мае собрать семьи, которые создали дома семейного типа, и провести семинар. «Нам нужно собраться, чтобы наработать пакет изменений, которые необходимо внести и в законодательство, и в определенное регулирование самого Министерства семьи, молодежи и спорта, чтобы упростить людям жизнь», – сказал депутат.

Он посетил детский дом семейного типа семьи ЯРОШЕЙ в Дублянах Львовской области. «То, что я увидел и услышал в детском доме семейного типа во Львовской области, открыло мне глаза на многие вещи. Я думаю, что та семья, в которой я побывал, может достойно возглавить процесс создания ассоциации таких семей», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, создание таких домов – “прекрасная инициатива, однако это лишь первый шаг, который требует создания целой стратегии”. А.ЯЦЕНЮК добавил, что «дети поселились в семье, однако не решены вопросы о их социальной адаптации, учебе и трудоустройстве».

[ назад ]