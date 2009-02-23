Чалый: Высказывания посла РФ не отвечают дипломатическому этикету

Высказывания посла Российской Федерации Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА в адрес Украины и ее лидеров не отвечают дипломатическому этикету и выходят за рамки дипломатических традиций. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал заместитель генерального директора, директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

В то же время эксперт считает, что украинская сторона могла бы отреагировать более дипломатично, чем предупреждать российского посла об объявлении его персоной “нон грата”. “Такой демарш с нашей стороны очень серьезен. На мой взгляд, не был использован ряд других способов влияния на ситуацию в нужном нам смысле”, - отметил он.

В.ЧАЛЫЙ также считает, что решение в отношении посла РФ должно было бы сопровождаться большей информационной кампанией, чтобы была понятна его аргументация. Кроме того, сказал он, должна быть понятна готовность украинской стороны выполнять свое предупреждение в будущем или не выполнять.

Подытоживая, В.ЧАЛЫЙ отметил, что действия посла России в Украине необходимо, по сути, осудить, потому что он поступил против правил дипломатических отношений. В то же время, считает он, нужно понять, что “и мы со своей стороны должны сделать ряд шагов, чтобы изменить существующую ситуацию”.

“После таких перепалок Президента и премьер-министра на заседании СНБО мы, в первую очередь, должны осудить жесткие высказывания наших руководителей”, - считает В.ЧАЛЫЙ. По его словам, “если мы сами себя не будем уважать, то нас тоже никто не будет уважать, а то, что сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН, многие послы говорят в закрытых дискуссиях”.

“Если мы не начнем менять тональность дискуссии внутри страны, не начнем действительно проводить эффективные действия, то будем постоянно создавать поводы для таких оценок”, - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредило посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон грата в Украине.

Министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО 17 февраля во время встречи с российским дипломатом выразил протест против его недружественных и крайне недипломатических оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.