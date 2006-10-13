В Секретариате готовится указ о признании воинов УПА борцами за независимость

В Секретариате Президента готовится указ главы государства о признании воинов Украинской повстанческой армии воюющей стороной во Второй мировой войне за независимость Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола: «Признание УПА. Граждане против политиков?» сообщил советник Президента Украины по политическим вопросам Тарас СТЕЦЬКИВ.

«В Секретариате готовится соответствующий указ на эту тему», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

В то же время он отметил, что не может комментировать положения указ до его подписания.

«То, что будет зависеть от Президента, и то, что в пределах его компетенции, я уверен, будет сделано, и дальше вопрос будет зависеть от украинского парламента», - добавил Т.СТЕЦЬКИВ. Он отметил, что признание УПА является обязанностью Украинского государства, но, очевидно, на это еще нужно определенное время.

Советник Президента отметил, что есть соответствующее заключение правительственной комиссии о признании воинов УПА, но остается вопрос, направит ли нынешнее правительство соответствующий законопроект в Верховную Раду Украины.