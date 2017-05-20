Порошенко ожидает, что саммит G7 покажет единство цивилизованного мира в поддержке Украины

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что предстоящий саммит стран «Большой семерки» продемонстрирует единство цивилизованного мира в поддержке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшейся в резиденции федерального правительства Германии – замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург).

«Очень важно, что эта встреча проходит накануне саммита стран «Большой семерки», и мы очень рассчитываем, что и сицилийская встреча будет демонстрировать единство цивилизованного мира в поддержке Украины», - подчеркнул Порошенко.

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«Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что вопрос Украины держится высоко на повестке дня», - добавил он.

Как сообщалось, следующий саммит "Большой семерки", на котором будет председательствовать Италия, пройдет в Таормине 26-27 мая.