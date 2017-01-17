Италия призывает вернуть Россию в "Большую восьмерку" - Reuters

Альфано заявил, что Россия является важным международным партнером и что лидеры стран "Большой семерки" (США, Великобритании, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии) должны рассмотреть возможность приглашения России к участию в ежегодном саммите промышленно развитых стран, передает Reuters.

Как отмечается, глава МИД Италии, ища возможность заложить прочную основу для хороших отношений с избранным президентом США Дональдом Трампом, сказал, что мировые лидеры приветствовали бы потепление в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Он также дал сигнал, что Рим является открытым для пересмотра глобальной роли Организации Североатлантического договора (НАТО).

Читайте такжеГермания против возобновления формата G8 с участием России - СМИ

В этом году Италия председательствует в «Большой семерке» и проводить нынешний саммит G7 в сицилийском городе Таормина в мае. Альфано отметил, что, вероятно, будет невозможно привлечь Россию к участию в нынешнем саммите, но выразил мнение, что восстановление "Большой восьмерки" может состояться в будущем.

"Мы обсуждаем с Россией все наиболее сложные международные кризисы. Это правда. Пожалуй, это будет невозможным для Таормины, но мы должны рассмотреть возвращение к G8 в будущем, которая заменит нынешнюю G7", - заявил глава МИД Италии в парламенте.

Предстоящий саммит G7 будет впервые проходить при участии Дональда Трампа, который обязался улучшить отношения с РФ.

"Любое ответственное лицо должно надеяться на потепление в отношениях между Соединенными Штатами и Россией", - заявил Альфано.

Он добавил, что Россия доказала, что является "надежным партнером в энергообеспечении, и в то же время очень полезным партнером в борьбе с терроризмом".

Также он сказал, что НАТО должно создавать систему обороны, направленную на южные рубежи Альянса, а не на восточные.