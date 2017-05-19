Подготовка к голосованию за обновление состава Счетной палаты может занять до двух месяцев - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что процесс подготовки к голосованию за обновление состава Счетной палаты может занять до двух месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Вопрос Счетной палаты я вынес в зал. К сожалению, он не получил необходимого количества голосов. И сейчас начался новый процесс, потому что, согласно закону "О Счетной палате", когда есть нерезультативное голосование, объявляется новый конкурс", - сказал Парубий.

Он отметил, что согласно закону, этот конкурс проводит Бюджетный комитет.

"Я обратился и к Бюджетному комитету, и к председателю подкомитета, который непосредственно курирует эту сферу, чтобы поскорее мы смогли пройти эти этапы подготовки, а это и открытый конкурс, это подача кандидатов, это потом на Бюджетном комитете предварительное рассмотрение кандидатов и определение девяти, которые будут предлагаться Верховной Раде", - пояснил председатель парламента.

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Вместе с тем, отметил Парубий, "этот процесс не сможет завершиться быстрее, чем через месяц-два исключительно по этим процедурным моментам".

Спикер заверил, что "как только будет завершен этот процесс, я безотлагательно вынесу (это вопрос - УНИАН) на рассмотрение Верховной Рады Украины".

Парубий также отметил, что очень внимательно будет наблюдать за всем процессом, чтобы в сессионном зале можно было выйти на положительное голосование, принятие решения и утверждение состава новой Счетной палаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли призвал Верховную Раду как можно скорее избрать новый состав Счетной палаты.

Объявление об условиях и сроках проведения повторного конкурса на занятие должностей членов Счетной палаты уже обнародовано на сайте Верховной Рады. Срок подачи документов – до 18.00 19 июня.

Новый состав Счетной палаты Верховная Рада должна была назначить еще в 2015 году после вступления в силу нового закона "О Счетной палате".

4 апреля 2017 года ВР не проголосовала за избрание 9 членов Счетной палаты, и Парубий обратился к Комитету ВР по вопросам бюджета о назначении повторного конкурса по избранию членов Счетной палаты.

Счетная палата функционирует в Украине с 1997 года как постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля от имени Верховной Рады, осуществляя контроль над использованием средств государственного бюджета.