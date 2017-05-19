Мингарелли призвал Раду как можно скорее избрать новый состав Счетной палаты

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли призывает Верховную Раду как можно скорее избрать новый состав Счетной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«В этой стране были сформированы соответствующие органы, которые позволяют отслеживать использование бюджета и, безусловно, парламент играет важную роль в обеспечении прозрачности бюджета и подотчетности», - заявил он.

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«Именно поэтому, господин (председатель ВР Андрей) Парубий, крайне важен процесс назначения нового руководства Счетной палаты. Это очень важно для обеспечения прозрачности и вопросов, связанных с бюджетом, и важно этот процесс завершить как можно скорее», - добавил посол.

«Мы очень надеемся в ЕС, что парламент найдет решение по этому вопросу, и Счетная палата сможет продолжать работать и обеспечивать прозрачный, интенсивный, должный процесс в соответствии со стандартами демократического общества», - резюмировал Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, новый состав Счетной палаты Верховная Рада должна была назначить еще в 2015 году после вступления в силу нового закона "О Счетной палате".

4 апреля 2017 года ВР не проголосовала за избрание 9 членов Счетной палаты, и Парубий обратился в Комитет ВР по вопросам бюджета относительно назначения повторного конкурса по избранию членов Счетной палаты.

Счетная палата функционирует в Украине с 1997 года как постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля от имени Верховной Рады, осуществляя контроль над использованием средств государственного бюджета.