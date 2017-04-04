Рада не избрала членов Счетной палаты Украины
17:25, 04 апреля 2017Политика
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В настоящее время продолжается обсуждение данного вопроса.
Рада 4 апреля голосовала за членов СПУ / Фотоиллюстрация / УНИАН
Верховная Рада Украины не избрала членов Счетной палаты.
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Как сообщает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает вернуться к голосованию, чтобы все-таки утвердить состав Счетной палаты.
В настоящее время продолжается обсуждение данного вопроса.
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