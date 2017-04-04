Рада не избрала членов Счетной палаты Украины

В настоящее время продолжается обсуждение данного вопроса.

Верховная Рада Украины не избрала членов Счетной палаты. Читайте такжеПарламент скорректировал правила дорожного движения для украинцев Как сообщает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает вернуться к голосованию, чтобы все-таки утвердить состав Счетной палаты. В настоящее время продолжается обсуждение данного вопроса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter