Посол ЕС заявил о необходимости разработки стратегии противодействия фейковым новостям и интернет-ботам

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил о необходимости разработать государственные стратегии по противодействию фейковым новостям и атакам интернет-ботов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

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«Важно, что одна из сессий этой конференции («Развитие гражданской доверия через открытость и вовлеченность» - УНИАН) посвящена тем вызовам, которые существуют в отношении фейковых новостей и атак интернет-ботов», - отметил он.

«Безусловно, необходимо, чтобы государства разрабатывали стратегии, которые помогут смягчить влияние политического хакинга и таких технологий», - добавил Мингарелли.