Глобальная кибератака: в Microsoft заявили о краже данных об уязвимостях из АНБ

Крупнейшая за последнее время кибератака вируса-вымогателя WannaCry связана с кражей данных об уязвимостях, которые собирало американское Агентство национальной безопасности (АНБ). Об этом написал в своем блоге президент Microsoft Брэд Смит.

"Ранее мы уже видели, как данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, появились на WikiLeaks и сейчас украденные у АНБ данные об уязвимостях ударили по пользователям по всему миру", - написал Смит.

По его словам, власти должны не "накапливать" данные об уязвимостях, а сообщать о них дилерам.

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"Нам необходимо , чтобы правительства рассмотрели вопрос об ущербе гражданскому населению, что исходит от накопления этих уязвимостей", - написал он. По мнению Смита, из этой кибератаки нужно извлечь уроки, чтобы избежать подобного в будущем.

Как сообщал УНИАН, вирус WannaCrypt начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокирование. В тот же день были зафиксированы десятки тысяч случаев заражения компьютеров в 99 странах. Глобальную кибератаку будет расследовать Европол.

Как сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, большинство информационных систем украинских государственных учреждений, благодаря оперативно принятым мерам, не были инфицированы вредоносной программой WannaCrypt.