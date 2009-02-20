Минюст считает некомпетентным заявление пресс-секретаря премьера

Министерство юстиции Украины считает юридически некомпетентным и неуместным заявление пресс-секретаря премьер-министра Марины СОРОКИ относительно разъяснения о принудительном взыскании залогового имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, в связи с этим министерство вынуждено повторно изложить суть вопроса.

23 декабря 2008 года Министерство юстиции издало разъяснение для граждан, в котором указывалось, что принудительное взыскание имущества, которое выступает предметом залога или ипотеки, возможно лишь на основании решения суда.

Однако 25 декабря 2008 года Верховная Рада приняла изменения к Закону Украины «Об ипотеке», положения которого определили механизм внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки на основании договора. Данные изменения были внесены путем принятия закона Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

После вступления в действие данного закона 14 января 2009 года, Министерство юстиции было вынуждено отозвать свое разъяснение, поскольку отныне оно противоречило новым нормам законодательства. При этом сообщение Минюста носило нейтральный характер, и не содержало никакого другого вывода, кроме факта отзыва разъяснения.

18 января 2009 года, в связи с многочисленными запросами физических и юридических лиц, Министерство дало дополнительное сообщение о том, что новые нормы, установленные законом, могут быть применены лишь к ипотечным договорам, заключенным после 14 января 2009 года, то есть, после вступления в силу закона "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства"; а также о том, что для практического применения нового механизма внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки необходимо внести изменения в ряд других законов Украины, в частности, "Об ипотеке", "О нотариате", "О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничении".

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в комментарии УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА заявила, что правительство считает некорректным заявление Министерства юстиции относительно того, что банки имеют право без решения суда изымать имущество граждан, которое находится в залоге в банках, если они не могут рассчитываться по кредитным обязательствам.

Она сообщила, что «правительство отменило это разъяснение».

«Подобные разъяснения по духу, стилистике, а также из-за отсутствия аргументов напоминают заявления, исходящие от представителей Секретариата Президента, и наводят на мысль, что в своем разъяснении Минюст также руководствовался указаниями Банковой», - заявила М.СОРОКА.