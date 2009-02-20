Коалиция согласовала министров (список кандидатов)

Вчера на заседании совета коалиции, прошедшем при участии премьер-министра Юлии Тимошенко, союзники согласовали кандидатуры, которые получат портфели в Кабмине. Так, министром финансов, по информации «Дела»,станет нынешний заместитель главы ведомства Анатолий Мярковский. Его деятельность будет курировать нынешний председатель правления Swedbank Сергей Тигипко, для которого специально введут должность вице-премьера по вопросам финансов.

Также появится пост вице-премьера по ТЭК. Его займет руководитель группы советников премьера Виталий Гайдук. Кресло главы Министерства юстиции Николай Онищук освободит для своего коллеги по «НУ — НС» Виктора Шемчука. В кресло главы Минуглепрома сядет член Украинской народной партии, экс-замглавы губернатора Донецкой области по вопросам угольной промышленности Александр Клименко. Именно УНП дала два решающих голоса при создании нынешней парламентской коалиции.

Затянувшийся кадровый вопрос был решен под давлением Тимошенко. Во время вчерашней встречи она поставила перед «НУ — НС» (по вине которой, по словам «бютовца» Ивана Кириленко, тормозился процесс) вопрос ребром: или фракция дает добро на кадровые ротации, или БЮТ вновь разворачивает переговорный процесс с Партией регионов о создании альтернативного большинства.

После довольно эмоционального обсуждения руководство фракции «НУ — НС» таки пошло на ультиматум премьера. При этом союзники, вопреки предварительным договоренностям, отправляют в Кабмин действующего «оранжевого» депутата Виктора Шемчука. Это несет угрозу для коалиции. Дело в том, что по списку «НУ — НС» освободившееся место Шемчука в парламенте должен будет занять член «Единого Центра», губернатор Ривненской области Виктор Матчук, которого сложно назвать лояльным к действующему правительству.

Однако, устраивая на должность главы Минуглепрома Александра Клименко, коалиция получит некоторую перестраховку. В большинство войдут несколько членов Украинской народной партии, которые раньше де-факто не состояли в коалиции.

Кандидатура Анатолия Мярковского не вызвала противоречий у членов коалиции. «Мярковский — настоящий профессионал, он работает в Минфине давно и не принадлежит ни к одной из политических сил, поэтому его кандидатура удобна всем», — отметил источник, присутствовавший на заседании совета коалиции.

Что касается назначения Тигипко, то тут Юлия Тимошенко даже пошла наперекор некоторой части БЮТ. Часть депутатов была против трудоустройства этого банкира в правительстве. «Тигипко в правительстве не будет! Он зарекомендовал себя как ненадежный партнер», — заявлял ранее Святослав Олейник.

Коалицианты договорились продолжить обсуждение кандидатов на остальные министерские должности уже в понедельник. Не исключено, что уже на следующей пленарной неделе депутатам предложат проголосовать за кадровые ротации.