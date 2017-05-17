Украинцев не будут наказывать за обход запрета ВКонтакте и Одноклассников - СНБО

Пользователей и провайдеров не будут наказывать, если вход на подсанкционные российские сайты ВКонтакте, Одноклассники и Mail.ru совершен по инструкции по обходу блокировки этих ресурсов. Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров, передает «Громадське».

«Если мы уменьшим аудиторию вдвое - это уже достижение. Мы понимаем, что нельзя отключить всех. Процедура выполнения санкций еще в разработке, но мы призываем провайдеров не медлить», — сказал он.

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В то же время представитель СБУ Юлия Лапутина добавила, если «ВКонтакте» поменяют адрес, то «мы инициируем внесение изменений в указ».

Как сообщал УНИАН ранее, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.