Ющенко: Черномырдин хотел как лучше, вышло - как всегда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в оценке высказываний Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО действовал исключительно в рамках международного права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Васильковский гарнизон Киевской области.

Президент отметил, что позиция украинского МИД базируется исключительно на требованиях международного права, в соответствии с которыми «не допустимо послу, находящемуся в стране пребывания, говорить вещи, которые могут быть восприняты некорректно нацией, властью или народом в целом».

«Я знаю цену этим словам. Владимир ОГРЫЗКО действовал в рамках международного права, отстаивая то, что относится к чести, статусу нашего государства», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент считает, что В.ЧЕРНОМЫРДИН не ставил себе целью совершить что-то плохое в отношениях двух держав. «Но он ведет себя в своем стиле: хотел как лучше, вышло - как всегда», - сказал В.ЮЩЕНКО и отметил, что нам необходимо более чутко относиться к своим отношениям.

«Не может позволять себе, особенно дипломат, эмоций, которые может себе позволить простой человек», - сказал Президент по поводу высказываний В.ЧЕРНОМЫРДИНА.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что таким словам дипломата Российской Федерации дается очень чувствительная оценка в обществе и соответствующих кругах.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон грата в Украине.

Министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО 17 февраля во время встречи с российским дипломатом выразил протест в связи с его недружественными и очень недипломатичными оценками, комментариями и высказываниями в адрес Украины и ее руководства.

По данным СМИ, поводом для высказывания предупреждения В.ЧЕРНОМЫРДИНУ стало его интервью газете "Комсомольская правда", опубликованное 11 февраля. В нем посол РФ прокомментировал российско-украинские отношения и давал специфические характеристики руководителям Украины.