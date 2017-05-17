Порошенко и президент ЕП сделали заявление по итогам подписания украинского безвиза (событие завершилось)

В Европарламенте подписали безвизовый режим для граждан Украины. Как передает собственный корреспондент УНИАН, документ подписан президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

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В церемонии подписания также участвовали президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль.

Трансляцию итогового заявления вело "Радио Свобода".

В рамках визита Порошенко проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций, передает пресс-служба главы государства. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами ЕС.