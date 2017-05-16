За заместительницу Кернеса внесли 30 миллионов гривен залога - адвокат

За заместителя Харьковского городского головы Татьяну Овинникову, которую подозревают в причинении ущерба на сумму почти 129 млн грн, внесли 30 млн грн залога.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердила адвокат Овинниковой Юлия Плетнева.

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По ее словам, залог внесен на счет Апелляционного суда Киева, который принимал решение об избрании меры пресечения. В настоящее время уже известно о получении судом подтверждения внесения залога.

Плетнева подчеркнула, что залог собирали близкие, родные и знакомые чиновницы.

Напомним, после решения Апелляционного суда Киева от 13 мая, который дал разрешение на взятие Овинниковой под стражу, она имела 5 суток на внесение залога. На сегодняшний день залог был внесен, поэтому Овинникова не была арестована.

Как сообщал УНИАН, 13 мая генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Апелляционный суд Киева дал разрешение на взятие под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн заместителя Харьковского городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Овинниковой.

Овинникова подозревается в причинении ущерба на общую сумму почти 129 млн грн.

15 сентября 2016 года в Харьковском горсовете и по месту проживания мэра города Геннадия Кернеса правоохранители провели обыски. Также обыски прошли в помещениях, принадлежащих матери народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина, который в свое время также был мэром Харькова.

Луценко тогда заявил, что обыски связаны с организацией города схемы по хищению 645 га земли стоимостью более 4 млрд грн. Также Луценко сообщил, что в уголовном производстве о хищении сотен гектаров земли в Харькове фигурируют народные депутаты от разных политических сил.