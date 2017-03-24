Заму Кернеса объявили подозрение - ГПУ (фото, видео)

Заместителю городского головы Харькова сообщено о подозрении за бесплатное предоставление в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Заместителя Кернеса подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ.

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Указывается, что она на протяжении 2008-2009 годов согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета по вопросам бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов.

"В результате противоправных действий и пособничества в совершении мошенничества указанного должностного лица члены обслуживающих кооперативов путем обмана получили в собственность земельные участки, расположенные на территории г. Харькова общей площадью свыше 25 га стоимостью свыше 128 млн грн", - говорится в сообщении.

По информации, размещенной на сайте горсовета Харькова, заместителем Геннадия Кернеса из указанных вопросов является Татьяна Овинникова.