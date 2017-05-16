"Верх цинизма": в МИД ответили на заявления РФ о блокировке российских веб-ресурсов и соцсетей
В МИД назвали верхом цинизма заявления РФ по блокировке веб-ресурсов и соцсетей.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали верхом цинизма заявление внешнеполитического ведомства Российской Федерации по поводу блокировки российских веб-ресурсов и социальных сетей. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца написала в Twitter.
"Агрессор, который вопреки всем нормам оккупировал Крым и ведет войну на Донбассе, говорит о праве и морали. Верх цинизма", - подчеркнула Беца.
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Таким образом она отреагировала на комментарий внешнеполитического ведомства РФ в связи с "новыми антироссийскими действиями киевского режима".
Как сообщал УНИАН, в МИД РФ заявили, что Украина "наплевала" на международное право, применив санкции к "популярному русскоязычному интернету".