МИД РФ: заблокировав российские сайты Украина "наплевала" на международное право

В МИД РФ считают, что Украина "наплевала" на международное право, применив санкции к "популярному русскоязычному интернету".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в комментарии МИД России в связи с "новыми антироссийскими действиями киевского режима".

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"Впервые санкции применены к весьма популярному в Украине русскоязычному интернету. Под запрет попали сервисы "Яндекс", "Яндекс.Украина", Mail.ru и социальные ресурсы "ВКонтакте" и "Одноклассники". Не обошли в Киеве стороной и известные отечественные антивирусные компьютерные фирмы "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб", что тем более странно на фоне недавних хакерских атак по всему миру. Помимо этого, в расширенных списках оказался и ряд российских СМИ", - говорится в комментарии.

"Наплевательское отношение властей Украины к любым международным нормам права и морали, своим обязательствам в сфере защиты прав и свобод человека стали обыденным явлением. Опасаясь малейших признаков инакомыслия в стране, киевский режим семимильными шагами движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жестким ограничениям", - считают в МИД РФ.

По мнению российского ведомства, это вряд ли соответствует принятым в Европе и мире принципам, пониманию основ гражданского общества.

МИД РФ ожидает реакцию западных партнеров, "постоянно озабоченных проблемами демократии и информационной безопасности", на столь "откровенное и наглое попрание Киевом общепринятых международных норм и обязательств".

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Напомним, ранее в Кремле заявили, что не забывают "о принципе взаимности" в связи с принятием решения Украиной о блокировании ряда российских Интернет-ресурсов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

"Запрет Интернет-провайдерам на предоставление услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.