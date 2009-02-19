Криль говорит Тимошенко, что ни Ющенко, ни Далай-лама ей не помогут
Что надо сделать, чтобы МВФ дал кредит
Народный депутат, лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ считает, что для получения денег Международного валютного фонда нужно менять бюджет, “а не писать письма”.
Как сообщает пресс-служба партии, так депутат прокомментировал призыв премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО совместно обратиться к МВФ.
«Премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО нужно не письма писать в МВФ, а выполнять условия меморандума с МВФ, который она подписала в ноябре прошлого года. Тогда мы сможем рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с МВФ и продолжение кредитования», - заявил, в частности, И.КРИЛЬ.
По его словам, «в то время, когда Эстония без требований МВФ проводит секвестр бюджета, а Россия собирается это сделать со дня на день, правительство Украины заявляет, что не собирается даже пересматривать макроэкономические показатели”. “Все страны пытаются как можно скорее затормозить влияние кризиса, внося изменения в свои бюджеты в соответствии с существующей ситуацией, а наше правительство – скрывает от страны показатели ВВП», - отметил И.КРИЛЬ.
По его мнению, призывы к Президенту свидетельствуют о том, что “ТИМОШЕНКО в который раз ищет, на кого бы спихнуть собственные ошибки”.
«Подпишет Президент или не подпишет обращение к МВФ – денег не будет до тех пор, пока мы не изменим бюджет. А до тех пор Ю.ТИМОШЕНКО может обращаться с просьбой подписать письмо к МВФ хоть к Далай-ламе с Папой Римским – ситуацию это не изменит», - заявил лидер “Единого Центра”.
Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО призвала Президента и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА подписать совместное обращение к руководству МВФ о готовности к сотрудничеству и реформированию экономики.
“Премьер-министр инициирует подписание совместной декларации в адрес руководства Международного валютного фонда, в которой мы сообщаем о том, что мы готовы полностью к сотрудничеству, предпринимаем предварительные шаги по программе экономических реформ”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр считает целесообразным, чтобы под совместной декларацией поставили свои подписи Президент В.ЮЩЕНКО, председатель ВР В.ЛИТВИН, исполняющий обязанности председателя Нацбанка Украины и исполняющий обязанности министра финансов Украины.