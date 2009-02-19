Посол Украины при ЕС: рассчитывать на гарантии поставок газа нельзя

Посол Украины при ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ отмечает, что в газовом конфликте Россия преследовала политические цели.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом посол заявил 18 февраля на слушаниях “Энергетическая безопасность для Европы”, организованных группой социалистических партий Европарламента.

“Мне кажется лично, что, к сожалению, Россия пользуется своим монопольным положением в отношении Украины в этот самый сложный январский период. Для чего? Для решения собственных политических задач, а не для того, чтобы решить какие-то свои экономические проблемы”, - сказал он.

Посол отметил, что во время последнего украинско-российского газового конфликта другие поставщики газа в Европу, такие как Норвегия и Алжир, не прекращали поставки газа и даже не повышали цены на него. Посол также привел пример торговых отношений России и Туркменистана. А.ВЕСЕЛОВСКИЙ отметил, что несмотря на заявленные Россией объемы закупки в 40 млрд. кубометров газа у Туркменистана, стороны еще не определили его цену. Однако, при этом, подчеркнул посол, поставки газа не прекращались.

В связи с чем А.ВЕСЕЛОВСКИЙ отметил, что для Евросоюза практически невозможно получить стопроцентные гарантии надежности поставок энергоносителей. В то же время посол выразил убеждение в том, что диалог между ЕС и Россией и Украиной может способствовать обеспечению надежности соблюдения сторонами взятых на себя обязательств.

Как сообщал УНИАН, в начале января этого года из-за нерешенности вопроса о поставках российского газа в Украину и цене на него, Россия прекратила поставки газа в Европу почти на две недели – с 7 по 20 января.