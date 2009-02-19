Совет коалиции изменения в правительстве не обсуждал
10:24, 19 февраля 2009Политика
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Мартыненко рассказал о темах
Вчера на совете коалиции кадровые вопросы об изменениях в правительстве Украины не обсуждались.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО.
Он отметил, что на совете коалиции обсуждались только законопроекты и проекты постановлений, которые сегодня будет рассматривать Верховная Рада Украины.
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