Совет коалиции изменения в правительстве не обсуждал

Вчера на совете коалиции кадровые вопросы об изменениях в правительстве Украины не обсуждались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО.

Он отметил, что на совете коалиции обсуждались только законопроекты и проекты постановлений, которые сегодня будет рассматривать Верховная Рада Украины.