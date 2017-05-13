Порошенко 16-17 мая осуществит государственный визит на Мальту

16-17 мая 2017 года состоится первый в истории двусторонних отношений государственный визит президента Украины Петра Порошенко в Республику Мальта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во время посещения страны, которая сейчас председательствует в ЕС, запланированы встречи главы Украинского государства с президентом, премьер-министром Мальты, спикером Палаты представителей парламента.

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Предполагается также подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в различных сферах.