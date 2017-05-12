Исландия предоставит безвиз для Украины сразу после Евросоюза – посол

Исландия предоставит безвизовый режим для граждан Украины сразу после вступления в силу визовой либерализации с Европейским Союзом. Об этом в микроблоге в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров.

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«Только що в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС», - написал дипломат.