"Оставлю без ответа": Песков отказался комментировать призыв Трампа к Украине и РФ "творить мир"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию в Twitter президента США Дональда Трампа с фотографиями глав внешнеполитических ведомств Украины и России и призывом «творить мир».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Песков сказал журналистам: «Оставлю без ответа», отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в Twitter Трампа.

Как сообщал УНИАН, Трамп призвал РФ и Украину добиваться мира. «В один день я провел встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте добиваться мира», - написал он в Twitter.

10 мая Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По итогам этих встреч в Белом доме заявили, что Трамп желает сотрудничать с украинскими властями по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем.

В тот же день в США с визитом прибыл Лавров. В Госдепартаменте США по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Лавровым заявили, что санкции против РФ остаются в силе. В заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа с Лавровым говорилось, что Россия ответственна за полное выполнение Минских соглашений.