В Кремле считают, что пока рано делать выводы об «оттепели» в отношениях между Россией и США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить об «оттепели» в отношениях США и РФ по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Подождите, пока рано делать какие-то заключения. Безусловно, весьма позитивным является факт того, что ведется разговор, и президенты говорили уже все-таки три раза по телефону, в продолжение этого диалога и господин Тиллерсон (госсекретарь США Рекс Тиллерсон – УНИАН) был принят в Москве, и Лавров был принят в Вашингтоне. Это позитивные явления, но в то же время здесь нужно со сдержанным оптимизмом подходить, впереди ждет большая работа», - сказал Песков.

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Вместе с тем он отметил, что президенты США и России в июле будут принимать участие саммите G20 в Германии.

«Мы ориентируемся на то, что два президента будут одновременно находиться на «двадцатке» в Гамбурге - это может стать хорошим поводом для их встречи», - сказал Песков.

При этом он опроверг предположения о какой бы то ни было связи между возможной заменой российского посла в США в ответ на увольнение директора ФБР Джеймса Коми, а также не подтвердил информацию о готовящемся назначении замглавы МИД РФ Анатолия Антонова новым главой диппредставительства России в Штатах.

«Кадровые перестановки мы не анонсируем, если и когда президентом будут подписаны соответствующие указы, мы об этом сообщим», - сказал Песков.

В ответ на вопрос, похожа ли ситуация на обмен: Трамп увольняет директора ФБР Коми, который вел расследование его предполагаемых связей с РФ, а Москва заменяет посла в США Сергея Кисляка, Песков сказал: «Нет, не похоже, никаких обменов нашими послами мы не производим».

Сегодня, 11 мая, российская газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации до конца этого месяца проведут слушания по поводу назначения замминистра иностранных дел РФ Анатолия Антонова послом России в США. По данным издания, Антонов может отправиться в Вашингтон в июле - после первой личной встречи Путина и Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.

10 мая президент США уволил директора ФБР Коми, который вел расследование его предполагаемых связей с Россией.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Вашингтоне Лавров встречался с Трампом и Тиллерсоном.

В заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа с Лавровым говорится, что Российская Федерация ответственна за полное выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине.

"Президент поднял вопрос Украины и выразил приверженность его Администрации по поводу дальнейшего участия в урегулировании конфликта, и подчеркнул ответственность России за полное выполнение Минских соглашений", - отмечалось в заявлении.

Также в документе говорилось, что Трамп придал особое значение необходимости совместной работы по прекращению конфликта в Сирии, особенно заявив о необходимости сдерживания режима президента Сирии Башара Асада, Ирана и его марионеток.

Вместе с тем сказано, что Трамп обратил внимание на возможность более широкого взаимодействия по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в других регионах.