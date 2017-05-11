Представительство ЕС начало информационную кампанию относительно правил безвиза для украинцев

Представительство Европейского Союза в Украине начало проведение информационной кампании о правилах безвизового режима для украинцев.

Об этом говорится в сообщении на новом сайте "Открой Европу", который был создан Представительством ЕС.

"Этот сайт – часть всеукраинской информационной кампании о безвизовом режиме со странами Европейского Союза. Цель кампании – разъяснить гражданам Украины, которые путешествуют в ЕС, правила пересечения границы и пребывания в ЕС. А еще – рассказать о новых возможностях и преимуществах, которые предоставит украинцам безвизовый режим", - говорится в сообщении.

Также на сайте отображается обратный отсчет времени до полноценной отмены виз для поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.

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На сайте созданы разделы: "Что такое безвизовый режим с ЕС", "Как подготовиться к поездке в ЕС", "Что важно знать о правилах пребывания в ЕС", "Как подготовиться к поездке в ЕС с детьми", "Что важно знать тем, кто планирует учиться в ЕС", "Что важно знать тем, кто планирует работать в ЕС", а также для жителей аннексированного Крыма и неподконтрольных правительству территорий Донбасса и др.

В разделах детально объясняются правила и возможности безвиза – роль биометрического заграничного паспорта, правила пересечения границы, сроки пребывания в ЕС, возможности для туризма, краткосрочного обучения и развития бизнеса.

Сайт доступен по адресу - http://openeurope.in.ua/

Как сообщила пресс-служба Представительства ЕС, на сайте также создан специальный раздел для экспертного сообщества. В нем можно найти данные социологических исследований относительно безвиза и результаты мониторинга украинских медиа по этой теме.

Именно в этом разделе все заинтересованные смогут найти базу информационных материалов этой кампании. Она будет обновляться и будет открытой для свободного использования. Материалы могут быть полезными в работе туристических операторов, страховых компаний, а также любых других организаций, которые связаны с поездками украинцев в страны Европы.

Коммуникационная кампания охватит все регионы Украины и продлится до конца 2018 года.