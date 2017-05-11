Полиция вошла в офис ОУН в Киеве из-за гранатомета в окне - Аваков (видео)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что правоохранители приняли решение войти в здание, где находились представители Добровольческого движения ОУН, после получения информации о возможном наличии в помещении оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал на заседании правительства.

"Некоторые спекуляции были и по Киеву, что якобы полицейские штурмовали необоснованно офис одной из радикальных организаций. На то были основания, и мы приняли это решение. И считаю, что это решение было верным. Мы в ближайшее время опубликуем основания (по решению)", - подчеркнул министр.

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Аваков сообщил, что в то время, когда на улице Мазепы собирались участники пророссийской акции, полицейские увидели, что возле окна в офисе ОУН стоит человек в камуфляжной маске и с гранатометом на плече.

"По этому вопросу нужно было принять решение: что мы должны думать, что это шутка, или принимать немедленное решение. И полицейские приняли - войти в это помещение и локализовать проблему", - сказал министр.

Он указал, что в результате правоохранители нашли в помещении пустой тубус, но не могли знать пустой он или готовился выстрел.

Как сообщал УНИАН, утром 9 мая около 800 участников пророссийской акции шли шествием по центру города к Аллее Славы. Во время шествия, когда участники акции проходили мимо офиса ОУН, в правоохранителей и участников акции бросали яйца и картошку.

После этого в Добровольческом движении ОУН заявили о разгроме, совершенном полицией 9 мая возле здания и в помещении их штаба в Киеве, а также о задержании 25 человек.

Однако в Министерстве внутренних дел опровергли заявления ОУН и заявили, что полицейские не штурмовали офис ОУН, а пытались задержать правонарушителей, совершивших противоправные действия против участников шествия.