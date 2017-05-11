Порошенко прокомментировал решение Совета ЕС по безвизу (видео)

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Совета ЕС об одобрении законодательного предложения о введении безвизового режима для граждан Украины, заявив, что Украина порывает с постсоветским прошлым и все в большей степени становится частью единого европейского цивилизационного пространства.

Об этом говорится в обращении президента Украины, размещенном на сайте главы государства.

По его словам, после вступления решения в силу исчезнут очереди в посольства и визовые центры. «Останется в прошлом изнурительная волокита по сбору бумаг. Люди сэкономят деньги, которые тратили на консульские сборы и услуги посредников», - добавил президент.

«Безвиз» – это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу. Это – гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства. Мы порываем с постсоветским прошлым и все в большей степени становимся частью единого европейского цивилизационного пространства», - заявил он.

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«Безвиз» – это свидетельство стратегической правильности нашего европейского выбора, необратимости курса на интеграцию в Европу. Это – и признание положительных сдвигов на пути реформ: план визовой либерализации содержал почти полторы сотни пунктов, которые обеспечили реальные изменения во многих сферах жизни», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Европейского Союза.

Соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе без обсуждения в рамках заседания непрофильного Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. Как известно, когда против решения не выступает ни одно государство-член ЕС, для ускорения процедуры оно может быть вынесено для одобрения на непрофильный Совет ЕС.