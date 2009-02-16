У Тимошенко снова заговорили о коалиции с Януковичем

Член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ не исключает, что коалиция с Партией регионов поможет Украине преодолеть кризис.

Об этом он заявил в интервью газете "Комсомольская правда в Украине", опубликованном 16 февраля 2009 г.

"Не скрою, что как гражданин и депутат я - сторонник идеи коалиции с Партией регионов. Это самый действенный вариант выхода из кризиса", - сказал А.ПОРТНОВ.

По его мнению, БЮТ и Партия регионов вместе смогут быстро провести экономические реформы. "Тем более что с сентября мы продемонстрировали, что можем принимать десятки законов. Так что на время можно забыть даже об идеологических разногласиях. Но у этой идеи есть и оппоненты, больше всего их внутри ПР - это люди, координирующие свои действия с Секретариатом Президента. И позиции их сильны, видимо, ввиду отсутствия твердости политической воли у лидера "регионалов", - отметил А.ПОРТНОВ.

В то же время, по его словам, подобное объединение не произошло в связи с отсутствием "взаимной «кредитной истории» доверия и потому что некоторые политические лидеры в основу своей деятельности берут слухи и сплетни, а не реальный анализ".

"Ситуация изменится эволюционным путем - надеюсь, как можно скорее", - сказал А.ПОРТНОВ.