Тимошенко провела рокировку на «хлебных должностях»

Распоряжение - на сайте правительства

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 11 февраля № 134-р назначил Александра ПОЛИНСКОГО первым заместителем председателя правления Государственной акционерной компании “Хлеб Украины”, освободив его от должности заместителя председателя правления этой компании. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства. А.ПОЛИНСКИЙ занимал должность заместителя председателя правления ГАК “Хлеб Украины” с февраля 2008 года.

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