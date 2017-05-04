Геращенко: РФ ищет любой повод для дискредитации минского процесса

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко уточнила позицию в отношении деятельности "нормандской четверки" в попытке урегулировать ситуацию на оккупированном Россией Донбассе, заявив, что президент РФ Владимир Путин хочет приостановить ее работу в период избирательных кампаний во Франции и Германии.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, уточнив свое сегодняшнее сообщение, в котором утверждалось, что выборы во Франции и Германии приостановили работу "нормандской четверки".

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"Очевидно, что избирательная кампания и погруженность во внутренние проблемы являются сейчас важными и ключевыми для наших европейских партнеров по "нормандскому формату". Очевидно, что Путин и РФ хочет этим воспользоваться и поставить нормандский и производный от него минский процесс на паузу. И делает все, чтобы оттянуть выполнение Минских соглашений. И это влияет на решение тех вопросов, которые мы обсуждаем в Минске, и которые остаются заблокированными. Однако стоит сказать спасибо нашим европейским партнерам, что несмотря на все тема Донбасса остается важной. И во время последней встречи Меркель с Путиным госпожа канцлер неоднозначно дала понять российскому лидеру, что санкции останутся до полного выполнения Минска, и последние заявления лидера президентской кампании Макрона о необходимости выполнения Минских соглашений свидетельствуют о последовательной политике Франции", - заявила Геращенко.

Вместе с тем, она заявила, что другой вопрос заключается в том, что "РФ ищет любой повод для дискредитации и нивелирования как "нормандского формата", так и минского процесса".

Геращенко объяснила, что Путин хотел бы поставить "нормандский формат" на паузу. "Но и мы, и наши партнеры против этого", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила позицию Германии в вопросе снятия санкций с Российской Федерации на совместной пресс-конференции в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным 2 мая.

"Я хотела бы, чтобы мы добились того, чтобы мы смогли снять санкции при условии выполнения Минских договоренностей", - сказала Меркель. Она подчеркнула, что эти вопросы связаны.