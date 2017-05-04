Суд над Януковичем: сегодня пройдет подготовительное заседание по делу о госизмене президента-беглеца

Сегодня, 4 мая, Оболонский районный суд Киева начнет рассматривать дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом свидетельствует расписание судебных заседаний.

Стоит отметить, что подготовительное заседание по этому делу запланировано на 10:00.

Дело о госизмене Януковича рассмотрит коллегия судей в составе председательствующего судьи Владислава Девятко, а также судей Дмитрия Камбулова и Максима Титова.

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В то же время адвокаты Януковича отмечают, что экс-президент до сих пор не знает о суде, ведь процедуру вызова Януковича в суд якобы нарушили.

Как сообщал УНИАН ранее, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича. 14 марта Луценко заявил, что Печерский райсуд Киева не может рассматривать обвинительный акт в государственной измене в отношении Януковича, поскольку все судьи принимали участие в рассмотрении тех или иных вопросов в рамках досудебного следствия по этому делу.

В то же время украинские прокуроры на этом процессе будут представлять не только государство Украина. Они будут выступать от имени тысяч убитых, десятков тысяч раненых, миллионы беженцев из украинского Крыма и Донбасса. «Это не будет процессом мести, потому что мы нуждаемся в справедливости, и пусть торжествует закон», - подчеркнул Луценко.