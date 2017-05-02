"Батькивщина" одержала победу на выборах в Ясковской объединенной территориальной громаде

По предварительным результатам подсчета голосов, уверенную победу на выборах в совет Ясковской ОТГ одержала партия «Батькивщина», взяв 8 из 26 депутатских мандатов (31% поддержки). Второе место у Оппоблока с 6 депутатскими мандатами, Аграрная партия – 3, Наш край и Блок Петра Порошенко по 1 мандату. 7 депутатских мандатов получили кандидаты-самовыдвиженцы.

Таким образом, в пересчете на процент электоральной поддержки избирателем политических партий на выборах Ясковской ОТГ, партия «Батькивщина» получила более 42%.

«Результат на выборах в объединенных территориальных громадах 30 апреля показал реальный процент поддержки избирателями действий команды «Батькивщины» в Одесской области, нашей ежедневной работы, наших представителей на местах. 42% это уверенное лидерство среди политических сил и красная карточка для партии власти. Мы благодарим каждого избирателя, пришедшего проголосовать, и сделаем все, чтобы оправдать оказанное нашей политической силе доверие» – заявил руководитель Одесской областной «Батькивщины» Олег Радковский.

Отметим, что «Батькивщина» по результатам выборов в объединенных территориальных громадах 11 и 18 декабря 2016 года заняла 1-е место среди политических партий непосредственно выдвигавших своих кандидатов, получив в среднем по Украине более 33,5% электоральной поддержки.

Если же проанализировать результаты по трем волнам выборов в учрежденных территориальных громадах (11 и 18 декабря 2016 года, а так же 30 апреля 2017 года), то «Батькивщина» в Одесской области получила около 26% поддержки избирателей или же 38% поддержки кандидатов, выдвинутых непосредственно партиями. По результатам выборов в ОТГ Одесской области, «Батькивщина» уверенно занимает 1-е место среди политических партий.