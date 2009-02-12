Тимошенко просит генпрокурора разобраться с Рыбаковым

Председатель совета БЮТ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства фальсификации административного дела Луганского окружного административного суда об исключении народного депутата Игоря РЫБАКОВА из списков БЮТ.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, расследование, проведенное органами МВД в Луганской области, установило, что И.РЫБАКОВ сфальсифицировал данные о своей луганской прописке.

А.ПОРТНОВ отметил, что это привело к тому, что суд принял незаконное процессуальное решение о запрещении исключения И.РЫБАКОВА из списков БЮТ.

По словам депутата, Ю.ТИМОШЕНКО обратилась в Высший совет юстиции и МВД с просьбой провести быстрое и результативное расследование по этому вопросу, и с просьбой освободить и привлечь к ответственности лиц, причастных к фальсификации судебных документов, и председателя Луганского окружного админсуда Светлану МЯСОЕДОВУ.

А.ПОРТНОВ также опроверг информацию ряда СМИ о том, что И.РЫБАКОВ восстановлен в списке БЮТ. “Такого решения никто не принимал”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ заявил о выходе из коалиции. После этого межпартийный съезд блока лишил И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

В свою очередь И.РЫБАКОВ подал судебный иск к БЮТ о признании противоправным и отмене решения межпартийного съезда блока от 30 июня о досрочном прекращении его полномочий народного депутата. Однако админсуд принял решение оставить без рассмотрения исковое заявление И.РЫБАКОВА, а Апелляционный админсуд Одесской области оставил в силе это постановление.

В феврале этого года И.РЫБАКОВ заявил об отзыве своего искового заявления из Одесского окружного административного суда.

11 февраля Луганский окружной административный суд остановил действие решения Совета БЮТ от 30 июня 2008 года и решение межпартийного съезда БЮТ от 30 июня 2008 года, который постановил досрочно прекратить полномочия народного депутата И.РЫБАКОВА.