Томенко поехал в Индию, чтобы... жаловаться на нардепов-перебежчиков?

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что проблема депутатов-перебежчиков в украинском парламенте должна быть решена как можно скорее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое мнение он выразил во время встречи с заместителем председателя Народной палаты Парламента Индии Чарнджитом Сингхом АТВАЛОМ в рамках своего рабочего визита в Индию.

По словам вице-спикера украинского парламента, депутатская ответственность за нарушение партийных программ, измену интересов избирателей и коррупционные голосования должны стать основой функционирования высшего законодательного органа. Н.ТОМЕНКО считает недопустимыми факты, когда кто-то из народных избранников действует вопреки коллегиальным решениям политической силы, по спискам которой он прошел в парламент, в обмен на получение определенных преференций. “Необходимо сделать все чтобы в ближайшее время такая политическая коррупция в украинском парламенте была остановлена”, - сказал заместитель Председателя Верховной Рады.

В свою очередь заместитель председателя Народной палаты Парламента Индии отметил, что в парламенте Индии, в состав которого входят представители значительного количества политических сил, очень важную роль играет ответственность депутатов перед своими партиями. Он напомнил, что в апреле - мае текущего года в Индии состоятся парламентские выборы. При этом, подчеркнул он, в течение прошлого созыва 10 депутатов были лишены своих депутатских мандатов за нарушение закона о депутатах-перебежчиках. Заместитель председателя Народной палаты Парламента Индии напомнил, что этим документом предусматривается применение санкций к депутатам за невыполнение коллегиального решения фракции и нарушение фракционной дисциплины. При этом, подчеркнул он, ни одно решение по этим 10 депутатам не было отменено в судебном порядке.

Во время встречи стороны договорились о визите делегации парламента Индии в Украину после завершения парламентских выборов в этой стране.